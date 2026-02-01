Maritimo
II Liga: Marítimo empata em Santa Maria da Feira com golo aos 90m
Líder da II Liga terminou com menos unidade, face à expulsão do central Madsen
O Marítimo consentiu o segundo empate consecutivo no campeonato, desta feita na visita ao Feirense (1-1), em duelo da 20.ª jornada da II Liga. Na tarde chuvosa deste domingo, o médio Leandro Antunes inaugurou o marcador a favor dos anfitriões aos 73 minutos. Pouco depois, aos 77m, o central Madsen viu o segundo cartão amarelo e desfalcou os madeirenses.
Ainda assim, o Marítimo alcançou o empate em cima do minuto 90, graças ao avançado Butzke.
O Marítimo segue na liderança isolada com 41 pontos, seis de vantagem sobre o Académico de Viseu. Segue-se a receção ao Farense (17.º), no sábado (14h). Por sua vez, o Feirense é oitavo com 28 pontos – a um da zona de play-off de subida – e visita o Leixões (16.º), também no sábado (18h).
