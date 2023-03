O treinador do Marítimo, José Gomes, afirmou esta sexta-feira que a situação dos madeirenses na Liga é «como um carro atascado na areia», cuja saída está dependente de uma vitória, a qual pode chegar já na 23.ª jornada, frente ao Gil Vicente.

«Para valorizar o que foi feito e dar continuidade, temos de encadear um novo resultado bom para tirar o ‘carro’ que está numa zona com areia e estamos ali um bocado atascados. Para sair de lá temos de ganhar, respeitando a valia do Gil Vicente», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«O espírito tem de ser rigorosamente o mesmo, porque o número de jornadas pela frente permite quase inverter a tabela classificativa, à exceção dos seis primeiros», acrescentou.

Sobre o Gil Vicente, José Gomes diz que «é uma equipa muitíssimo bem organizada, com uma equipa técnica preparadíssima». «Há qualidade no trabalho que não se vê num primeiro momento, mas, analisando, as coisas repetem-se, não são fruto do acaso», acrescentou.

Questionado sobre uma eventual tática para contrariar os pontos fortes do Gil, José Gomes lembra que «não há receitas mágicas».

«É impossível vencermos o Gil Vicente se não estivermos concentrados, se não formos agressivos e se não conseguirmos retirar o Fran Navarro da zona onde ele é forte. Temos de ser muito agressivos nos duelos e não permitir que [os minhotos] tenham tempo e espaço para pensar.»

O Marítimo, refira-se, joga em casa do Gil Vicente no domingo, a partir das 15h30, em jogo da 23.ª jornada da Liga.