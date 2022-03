Vasco Seabra, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Foi um excelente jogo, com uma primeira parte melhor do nosso lado, conseguimos contrariar bem a pressão do Gil Vicente. Conseguimos bater bem essa pressão, fizemos um golo, tivemos chegadas ao último terço com qualidade. O nosso golo passa por quase toda a equipa.

Na segunda, o Gil Vicente entrou muito forte e os primeiros 25 minutos foram muito difíceis para nós. Defendemos mais baixo, mas com critério e sem grandes oportunidades do Gil. Nos últimos 15 minutos já foi mais dividido. Parabéns ao Gil Vicente pelo excelente campeonato e parabéns aos meus jogadores pelo bom jogo.

Acho que estiveram duas grandes equipas em campo. Depois, se vamos analisar, critério a critério. Os jogadores não podem estar sem braços. É óbvio que eu vou ver mais o meu lado, por isso essa análise deixo para vocês.

Tanto uma equipa como outra são equipas que gostam de jogar e hoje o jogo teve paragens desnecessárias. O árbitro deu sete minutos e acho bem, mas esses critérios têm de ser iguais para todos.

[saída de Joel e entrada de Alipour] Estive na dúvida se colocaria o Ali ao lado do Joel. Decidimos não fazer porque a opção seria a saída do Rafik e sentimos que ainda estava com muita frescura. Ele é muito bom a decidir no último terço. O Alipour trouxe maior velocidade ao jogo e o Xadas pôde jogar por dentro.

[exibição de Miguel Sousa] Fez a estreia a titular, veio da equipa B. É um jogador que joga bem entre linhas, tem um cérebro que lê tudo antecipadamente. É bom tecnicamente e ele tem respondido bem. Ele treinou bem e sentimos que era o momento certo para ele entrar na equipa. É uma luta salutar para a equipa»