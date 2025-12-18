As camisolas utilizadas pelo Marítimo na receção ao Benfica B (1-1), na terça-feira, em homenagem a Ângelo Gomes – antigo jogador das décadas de ’60 e ’70 e falecido na última semana aos 80 anos – vão ser leiloadas com as assinaturas de cada jogador. A licitação começa nos 80 euros e reverte para a Fundação Marítimo Centenário.

O Marítimo leva 30 pontos na liderança da II Liga, um de vantagem sobre o Sporting B, que guarda uma ronda de atraso.

 

