II Liga: Marítimo leiloa camisolas utilizadas contra Benfica B
Homenagem ao antigo jogador Ângelo Gomes, falecido na última semana, vai ajudar a angariar fundos para a Fundação Marítimo Centenário
As camisolas utilizadas pelo Marítimo na receção ao Benfica B (1-1), na terça-feira, em homenagem a Ângelo Gomes – antigo jogador das décadas de ’60 e ’70 e falecido na última semana aos 80 anos – vão ser leiloadas com as assinaturas de cada jogador. A licitação começa nos 80 euros e reverte para a Fundação Marítimo Centenário.
O Marítimo leva 30 pontos na liderança da II Liga, um de vantagem sobre o Sporting B, que guarda uma ronda de atraso.
