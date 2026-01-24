O Felgueiras travou o ciclo vitorioso do Marítimo e, na Madeira, impediu os anfitriões de capitalizarem por interior a derrota do Ac. Viseu e o empate do Desp. Chaves. Na tarde deste sábado, em duelo da 19.ª jornada da II Liga, o avançado Butzke adiantou o Marítimo ao décimo minuto.

Todavia, aos 62 minutos, o extremo Tiago Leite restabeleceu a igualdade. Até final, o Marítimo ficou desfalcado face à expulsão do avançado Simo Bouzaidi, que viu cartão vermelho direto aos 89 minutos.

Assim, o Marítimo interrompe o ciclo de vitórias – três consecutivas – mas reforça a liderança da II Liga, com 40 pontos, oito de vantagem sobre o Ac. Viseu (2.º). Segue-se a visita ao Feirense (11.º), a 1 de fevereiro.

Quanto ao Felgueiras, atinge o 10.º lugar e os 24 pontos, igualado com o Feirense (11.º). No sábado, às 11 horas, há receção ao Desp. Chaves (5.º).

Butzke 🎯 queria fazer do CS Marítimo cada vez mais 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿, mas Tiago Leite estragou a festa ❌ dos madeirenses!



Tempo útil ⏱️ 40.7%

Taxa de ocupação 🏟️ 82%#LigaPortugalMeuSuper #CSMxFLG pic.twitter.com/JkkBqpJzjP — Liga Portugal (@ligaportugal) January 24, 2026

Num sábado de empates (a duas bolas no Desp. Chaves-Lourosa e a um golo no Marítimo-Felgueiras), o nulo prevaleceu na visita do Benfica B ao Leixões. Apesar do ascendente dos anfitriões – e num duelo repleto de faltas (mais de 40) – a partilha de pontos foi imposta pela ineficácia.

Para lá do minuto 90, os nervos dominaram os protagonistas, pelo que, entre agressões e empurrões, o avançado Ricardo Valente (Leixões) e o defesa Tiago Parente (Benfica B) viram o cartão vermelho.

O empate sem golos lança o Benfica B para o sexto lugar, com 26 pontos, em igualdade com o Torreense (7.º). Na quinta-feira, às 18 horas, há receção ao Lusitânia Lourosa (9.º).

Por sua vez, o Leixões continua no 16.º posto – que obriga a disputar play-off de manutenção – com 21 pontos, igualado com FC Porto B (15.º) e Farense (14.º). Ao cabo de três jornadas a pontuar, a equipa de Matosinhos visita o Penafiel (17.º) na sexta-feira (18h45).