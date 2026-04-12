VÍDEO: Marítimo vence com golo aos 90+11 e tem um pé na Liga
Portimonense continua nos lugares de descida. Marítimo pode garantir subida no sábado
O Marítimo retomou a via das vitórias neste domingo, na receção ao Portimonense, graças a um penálti convertido pelo extremo Simo Bouzaidi aos 90+11 minutos. Num encontro intenso e com ascendente dos anfitriões, o nulo apenas foi desfeito após uma cotovelada do defesa Samuel Neves.
SIMO NO ÚLTIMO LANCE 😱— sport tv (@sporttvportugal) April 12, 2026
Os madeirenses vencem nos descontos e ficam a um ponto de garantir a subida ⌛#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #CSMaritimo #PortimonenseSC pic.twitter.com/HCPndKF4Vp
Assim, o Marítimo reforçou a liderança, com 60 pontos, 10 de vantagem sobre o Académico de Viseu (2.º) e 14 sobre Torreense (3.º) e União de Leiria (4.ª). Por isso, os madeirenses podem carimbar o regresso à Liga, caso vençam na visita ao Torreense, no sábado (18h). O Marítimo deixou a Liga em 2023.
Por sua vez, o Portimonense continua em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 30 pontos, a dois do Farense (15.º). Segue-se a receção ao Lusitânia Lourosa (11.º), no domingo (11h).