A saída do treinador Vítor Matos para o Swansea não levou o sol do “Caldeirão”, nem impediu o Marítimo de saltar para a liderança da II Liga. Na tarde deste domingo, em encontro adiantado da 16.ª jornada, os madeirenses somaram a segunda vitória consecutiva e levaram a melhor na receção ao Penafiel (2-1).

Depois de o extremo Tejón oferecer a vantagem aos anfitriões ao décimo minuto, o Penafiel restabeleceu a igualdade aos 44m, de penálti, por Reko. Antes, aos 40 minutos, o médio Kebe viu o cartão vermelho direto e desfalcou os visitantes.

Entre trocas, o médio Carlos Daniel devolveu a frente do marcador ao Marítimo, quando o relógio assinalava 52 minutos. Ainda que o Penafiel tenha visto um golo anulado aos 64m, a vantagem numérica e nova exibição brilhante do guardião Samu Silva revelaram-se decisivas para os madeirenses conservarem o 2-1.

Desta forma, o Marítimo salta para a liderança da II Liga, com 23 pontos, em igualdade com o Sporting B, que leva uma jornada a menos. Segue-se a visita ao Portimonense (14.º), no domingo (14h).

Por sua vez, o Penafiel retoma o trilho dos desaires – o quinto no campeonato – e regista 13 pontos no 10.º posto, em igualdade com o Leixões (9.º). No sábado, às 11 horas, há visita ao Académico de Viseu (6.º).

