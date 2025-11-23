II Liga: Marítimo vence Penafiel e iguala Sporting B na liderança
Madeirenses levaram a melhor após a saída do treinador Vítor Matos
A saída do treinador Vítor Matos para o Swansea não levou o sol do “Caldeirão”, nem impediu o Marítimo de saltar para a liderança da II Liga. Na tarde deste domingo, em encontro adiantado da 16.ª jornada, os madeirenses somaram a segunda vitória consecutiva e levaram a melhor na receção ao Penafiel (2-1).
Depois de o extremo Tejón oferecer a vantagem aos anfitriões ao décimo minuto, o Penafiel restabeleceu a igualdade aos 44m, de penálti, por Reko. Antes, aos 40 minutos, o médio Kebe viu o cartão vermelho direto e desfalcou os visitantes.
Entre trocas, o médio Carlos Daniel devolveu a frente do marcador ao Marítimo, quando o relógio assinalava 52 minutos. Ainda que o Penafiel tenha visto um golo anulado aos 64m, a vantagem numérica e nova exibição brilhante do guardião Samu Silva revelaram-se decisivas para os madeirenses conservarem o 2-1.
Carlos Daniel devolveu a liderança ao CS Marítimo 🫡#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #CSMaritimo #FCPenafiel pic.twitter.com/ifOUxzaLQc— sport tv (@sporttvportugal) November 23, 2025
Desta forma, o Marítimo salta para a liderança da II Liga, com 23 pontos, em igualdade com o Sporting B, que leva uma jornada a menos. Segue-se a visita ao Portimonense (14.º), no domingo (14h).
Por sua vez, o Penafiel retoma o trilho dos desaires – o quinto no campeonato – e regista 13 pontos no 10.º posto, em igualdade com o Leixões (9.º). No sábado, às 11 horas, há visita ao Académico de Viseu (6.º).