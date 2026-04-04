Paços de Ferreira e Marítimo empataram sem golos na capital do móvel, na tarde deste sábado, em nova partida da 28.ª jornada da II Liga. Apesar do ascendente dos anfitriões durante a maioria da partida, a partilha de pontos foi inevitável.

Assim, o Marítimo segue na liderança isolada, com 57 pontos, sete de vantagem sobre o Académico de Viseu (2.º) e 12 face ao Torreense (3.º). No calendário dos madeirenses segue-se a receção ao Portimonense (15.º), a 12 de abril.

Por sua vez, o Paços de Ferreira interrompeu a série negativa de duas derrotas e atingiu os 31 pontos no 14.º lugar, um de vantagem sobre a zona de despromoção. Na sexta-feira (18h45) há visita ao Felgueiras (16.º).