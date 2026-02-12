Maria de Jesus, de 68 anos, lida com um problema oncológico e encontrou no Marítimo uma fonte de força. Por isso, esta adepta madeirense não hesitou em abordar alguns jogadores no aeroporto a 20 de dezembro, na véspera da visita ao Leixões. Numa breve conversa, Maria de Jesus revelou o problema de saúde e o elo com o Marítimo, o que sensibilizou, em particular, o médio Raphael Guzzo.

Depois da vitória em Matosinhos (4-1), o Marítimo entrou em contacto com esta adepta e convidou Maria Jesus a visitar o “Caldeirão”, além de entrar com as equipas aquando da receção ao Felgueiras (1-1), a 24 de janeiro.

«Nos momentos mais difíceis vou ver o Marítimo, muitas vezes entrava no estádio com dor e lágrimas escondidas nos óculos do sol. Eles não sabem o bem que me fazem. Vir ao estádio e ver o Marítimo é a minha cura. (…) Convidaram-me para os visitar antes de um treino. Senti-me uma criança e importante. O Marítimo tem-me dado muita força. É mais do que um jogo», relatou Maria Jesus.