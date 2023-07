O Marítimo anunciou esta quinta-feira as saídas do guarda-redes Giorgi Makaridze e do médio Lucho Vega, após acordo para rescisão contratual, de acordo com o comunicado no site oficial.

«A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com os atletas Lucho Vega e Giorgi Makaridze para a rescisão dos respetivos contratos», anunciou o clube.

Com estas saídas, o Marítimo contabiliza 13 jogadores que deixaram o plantel, incluindo Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez e André Vidigal, que se transferiu para o Stoke City. Além disso, os defesas Gonçalo Cardoso e o médio Pablo Moreno também estão no mercado, fora das opções de Tulipa.