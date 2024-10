Depois da saída de Jorge Silas do comando técnico do Marítimo, Rui Duarte foi apresentado como treinador da equipa madeirense esta segunda-feira e fez as primeiras declarações ao serviço da equipa.

«Quero uma equipa com coragem. O Marítimo é um clube grande, que merece jogadores à altura da camisola e deste emblema», referiu o novo líder dos insulares em conferência de imprensa.

Rui Duarte, que é o terceiro treinador dos maritimistas na atual temporada, depois da saída de Fábio Pereira, após a quarta jornada, e Silas, que orientou a equipa em apenas cinco jogos, admite que esse facto cria «ruído e insegurança».

Ainda assim, o ex-treinador do Sp. Braga, não quer olhar para o passado e pensa apenas no caminho a seguir a partir de agora, estabelecendo o regresso à I Liga como o principal objetivo: «Venho para trabalhar com os que cá estão, esses é que são os ativos [do clube], aqueles que a administração entendeu que são os jogadores certos para levar o Marítimo para a I Liga, e eu tenho a convicção que o vamos fazer».

O técnico vincou ainda que está totalmente preparado e que, em conjunto com a sua equipa, vai explorar da melhor maneira esta oportunidade: «Sim, vi jogos do Marítimo. Faz parte do trabalho de um treinador: acompanhar quando se está fora. Agora vou ter a oportunidade de estar mais de perto. Quero dar a identidade enquanto pessoa e treinador, explorar as características individuais dos jogadores, mas não sou mágico, nem faço magia, tenho gente competente que me ajuda», referiu.

O treinador de 46 anos orienta o primeiro treino esta tarde, às 16h30, no complexo desportivo de Santo António, no Funchal, na preparação para o jogo de domingo frente ao Felgueiras.

O Marítimo ocupa, nesta altura, o quinto lugar da tabela classificativa da II Liga, em igualdade pontual com o quarto classificado, o Leixões, estando a quatro pontos do primeiro lugar de promoção, ocupado pelo Tondela.