A viver a época mais produtiva da carreira, Simo Bouzaidi, de 26 anos, soltou a festa no “Caldeirão” do Marítimo no domingo, ao marcar na receção ao Portimonense aos 90+11 minutos, de penálti (1-0). Entre festejos, o avançado marroquino subiu à bancada e ofereceu a camisola a uma adepta que se desloca numa cadeira de rodas.

Contratado no verão, o extremo leva sete golos e cinco assistências em 27 jogos pelo Marítimo.

Os madeirenses estão a um triunfo de regressarem à Liga, depois da descida em 2023.