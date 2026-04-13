Maritimo
Há 44 min
VÍDEO: avançado do Marítimo marca aos 90+11 e celebra com adepta especial
Simo Bouzaidi foi decisivo contra o Portimonense e aproximou os madeirenses da subida
Simo Bouzaidi foi decisivo contra o Portimonense e aproximou os madeirenses da subida
A viver a época mais produtiva da carreira, Simo Bouzaidi, de 26 anos, soltou a festa no “Caldeirão” do Marítimo no domingo, ao marcar na receção ao Portimonense aos 90+11 minutos, de penálti (1-0). Entre festejos, o avançado marroquino subiu à bancada e ofereceu a camisola a uma adepta que se desloca numa cadeira de rodas.
Contratado no verão, o extremo leva sete golos e cinco assistências em 27 jogos pelo Marítimo.
Os madeirenses estão a um triunfo de regressarem à Liga, depois da descida em 2023.
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