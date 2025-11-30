VÍDEO: Marítimo segue na liderança da II Liga e afunda Portimonense
Carlos Daniel segue de pé quente e embala madeirenses para o topo
O Marítimo alcançou a quarta vitória consecutiva na II Liga na tarde deste domingo, na visita ao Portimonense (2-0), em encontro da 12.ª jornada. Num encontro geralmente controlado pelos madeirenses, o médio Carlos Daniel, de 31 anos, inaugurou o marcador aos 28 minutos.
Ainda que o central Igor Julião tenha visto o cartão vermelho direto aos 55 minutos e, assim, desfalcado o Marítimo, o Portimonense foi incapaz de reagir. De tal modo que o Marítimo aplicou o 2-0 aos 65 minutos, de novo por Carlos Daniel, que alcançou o quarto jogo consecutivo a marcar e os seis golos na época, igualando o máximo da última época.
Carlos Daniel marcou pelo 4º jogo consecutivo e adiantou os madeirenses no marcador 🙌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #PortimonenseSC #CSMaritimo #bwinlp pic.twitter.com/f6k7KVKXAf— sport tv (@sporttvportugal) November 30, 2025
Carlos Daniel não se cansa de marcar 🥵#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #PortimonenseSC #CSMaritimo #bwinlp pic.twitter.com/T2UMAcxM9x— sport tv (@sporttvportugal) November 30, 2025
Assim, enquanto espera pelo desfecho do Sporting B-Farense, o Marítimo isola-se na liderança da II Liga, com 26 pontos. Segue-se a receção ao Torreense (5.º), no sábado (14h).
Por sua vez, o Portimonense leva 12 pontos, igualado com Feirense e Felgueiras e com um ponto de vantagem sobre Paços de Ferreira (16.º) e FC Porto B (17.º). Ao cabo de seis rondas sem vencer, os algarvios visitam o Lusitânia Lourosa (10.º), no domingo (11h).