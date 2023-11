O Marítimo está a apenas a um ponto do segundo lugar da II Liga, que dá acesso à subida, mas nem por isso o ambiente está brilhante no clube madeirense.

Depois do empate caseiro com o Tondela, os maritimistas perderam este domingo em casa do União de Leiria, por 4-3, e os adeptos não esconderam o desagrado no final da partida.

Ora, quem não gostou dessa reação foi o técnico do emblema do Funchal: já na zona dos autocarros, o técnico «pegou-se» com os adeptos que estavam a protestar e a polícia teve mesmo de serenar os ânimos.

Ora veja: