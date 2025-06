Vítor Matos revelou «orgulho» durante a apresentação como treinador do Marítimo. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o técnico de 37 anos propôs-se a unir os adeptos.

«O último ano não foi fácil para o Marítimo, enquanto clube e instituição. Temos a oportunidade de fazer algo especial e unir os adeptos. Vamos passo a passo, construir algo especial», começou por referir.

O Marítimo deve realizar uma Assembleia Geral na segunda quinzena de junho, para os sócios votarem a entrada de um investidor privado no capital da SAD, sendo que o desfecho dessa reunião pode influenciar os objetivos para 2025/26.

«Se existir investidor privado, a expectativa é que o clube consiga lutar pela subida. Se não existir, o objetivo passa por criar sustentabilidade, para que a subida possa acontecer a médio prazo.»

«Desde que estou no futebol, há 19 anos, fui crescendo, tive a sorte de trabalhar com pessoas que me ajudaram e, neste momento, sinto-me mais do que preparado [para a estreia como treinador principal]. Acima de tudo, esforço e exigência não são negociáveis. Um clube com a história do Marítimo tem compromisso com a vitória.»

«O Marítimo precisa dos reforços certos. Nem sempre é possível conseguirmos os reforços que apontamos, nem sempre encaixam», disse Vítor Matos.

O antigo adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool, entre 2019 e 2024, conta com passagens pelos escalões de formação do FC Porto. Na última temporada, Vítor Matos foi adjunto nos austríacos do Salzburgo. Segue-se a estreia como treinador principal, no regresso a Portugal.

A restante equipa técnica vai contar com os adjuntos Tozé Mendes e Diogo Medeiros, pelo analista Gonçalo Ricca e pelo preparador físico Bernardo Ramos, ficando a faltar a oficialização do treinador de guarda-redes. O arranque dos trabalhos está marcado para 30 de junho, com os habituais exames médicos e físicos.