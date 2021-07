Um clube com a casa às costas. Essa tem sido a realidade do Belenenses nas últimas épocas, depois do litigio entre clube e SAD que levou à divisão em dois.

E agora, há um novo episódio da itinerância do clube que joga na Liga, uma vez que o Estádio Nacional vai estar em obras entre 2 de agosto e 10 de outubro.

O Instituto Português do Desporto e Juventude comunicou que o (polémico) relvado do Jamor vai ser substituído, com as obras com início marcado para 2 de agosto devem estender-se por 45 dias.

O Belenenses acredita que apesar das obras decorrerem num período que abrange os primeiros quatro jogos ‘caseiros’ apenas não poderá utilizar o Estádio Nacional na partida frente ao Marítimo, da segunda jornada, mas não há nesta fase certezas sobre isso.

Outra das dúvidas que subsiste nesta fase, a pouco mais de uma semana do arranque da Liga, é onde irá então jogar o Belenenses.

O Maisfutebol sabe que a Liga colocou em cima da mesa os estádios de Leiria e do Algarve, mas essas opções não agradam ao clube lisboeta, uma vez que não acautela os interesses dos adeptos do Belenenses, numa altura em que o regresso do público parece cada vez mais uma realidade.

As negociações prosseguem, ainda sem ‘fumo branco’ à vista.