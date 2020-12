O Sporting esteve a vencer por 3-0, mas deixou-se empatar no terreno do Marítimo (3-3), em jogo da última jornada do grupo B da Liga Revelação.

Nos leões, a principal novidade foi Joelson Fernandes: o extremo da equipa principal foi titular e até fez o 3-0 da formação de Alvalade, de calcanhar, aos 50 minutos.

O golo de Joelson:

Paulo Agostinho e Tiago Ferreira, aos quatro e 15 minutos, respetivamente, deram vantagem ao Sporting na primeira parte.

Só que o Marítimo não baixou os braços e chegou ao empate de forma dramática: Jhon Rovira fez o 3-1 à passagem da hora de jogo, Bolkiah reduziu para 3-2 a oito minutos dos 90 e Jefferson Pessanha empatou a partida nos descontos, aos 90+6 minutos.

Refira-se que o Sporting já estava fora do play-off de campeão, ao contrário do Marítimo, apurado.