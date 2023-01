Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[O Caldeirão vence jogos?] «Sem dúvida, estas pessoas criam um ambiente extraordinário. Os nossos adeptos estão realmente a fazer aquilo que o clube necessita e a transformar o estádio num verdadeiro ‘caldeirão’, como sempre foi durante muitos anos. É uma força extra, ainda por cima no momento em que nós vivemos qualquer ajuda a esse nível, de força, é sempre uma ajuda grande. Parabéns aos nossos adeptos.»

Esta vitória exigiu mais trabalho à equipa [por força da expulsão de João Afonso], mas também nós próprios aumentamos as adversidades. Em competição temos todos de dar o máximo mas não podemos passar do limite e do que é competir ao máximo e do que é agressividade do jogo para comportamentos que podem dar legitimidade ao árbitro para intervir disciplinarmente. Temos de trabalhar a esse nível e dar equilíbrio aos jogadores.

Podemos estar a trabalhar muito bem, bem organizados no processo, mas se chegarmos ao dia do jogo e perdemos, as dúvidas começam a aparecer sobre se estamos no caminho certo, o que não consolida a nossa confiança.»

[Sobre a utilização de mais dois jogadores da equipa B, Nito e Dylan] «É um excelente sinal para o Marítimo. Em primeiro lugar é sinal que o clube em si, a estrutura que organiza o futebol e os treinadores estão a fazer um bom trabalho, porque permitem ao treinador da equipa principal poder utilizá-los num desafio tão importante e difícil como foi o caso de hoje, onde ambos deram uma resposta positiva.»

«Quero deixar uma palavra muito especial ao Edgar Costa. No lance em que ele ficou no chão junto ao fiscal de linha, teve um problema muscular, que ainda não sabemos a gravidade, mas as substituições todas feitas. Se às vezes as pessoas têm dúvidas do que é ser um capitão - provavelmente tem uma rotura muscular -, agarrado com a mão na zona que lhe doía, lutou até ao fim, ganhou bolas, levou a equipa para a frente, ajudou os companheiros. Esta imagem que ele deixou aqui tem que ser a imagem que nós todos temos que levar para cada jogo.»