O treinador do Marítimo abordou hoje as críticas direcionadas aos madeirenses, sublinhando que exige que «os jogadores continuem a ser competitivos».

«Parece que o Marítimo é uma equipa que não quer jogar futebol e que são uns arruaceiros, que só querem fazer faltas e que bateram um recorde de faltas», afirmou José Gomes, explicando que o fácil acesso à divulgação de opinião pelas redes sociais leva a que «uma afirmação tantas vezes repetida, até parece que começa a soar a verdade».

O técnico do penúltimo classificado do campeonato mostrou-se agradado com a entrega dos seus atletas e garantiu que «exige que continuem a ser assim competitivos».

Questionado sobre se os três jogos consecutivos com jogadores expulsos poderia ser um facto explorado pelos adversários dado o estado emocional dos seus atletas à conta da posição na tabela classificativa, respondeu «que cada expulsão tem a sua história e razões diferentes».

O Marítimo sofreu um desaire na última jornada diante do FC Porto (2-0), numa partida em que os insulares cometeram 28 faltas, para 15 do adversário, num encontro que teve ainda a expulsão de Bernardo Folha, Pablo Moreno e dos dois técnicos, incluindo Sérgio Conceição, do campeão em título.

«Se voltarmos a ter o mesmo número de faltas pelas mesmas razões que tivemos neste último jogo, fico extraordinariamente contente, porque houve muitas que nem sequer foram faltas e foi tudo em resultado de querer fazer bem as coisas», frisou o treinador.

Interpelado sobre se os madeirenses se vão apresentar em Chaves apostando na pressão alta, da mesma forma que disputaram a primeira parte da última ronda, José Gomes garantiu tratar-se de um adversário diferente que «procura iniciar a sua construção em zonas mais baixas do que o FC Porto».

O treinador, de 52 anos, apontou o meio-campo como umas das melhores armas da formação flaviense, que segundo o mesmo, é muito bem orientada, dotada de bons jogadores, que desenvolvem «um trabalho já com uma duração que permite consolidar muitos processos e ideias do seu treinador, que está a fazer um trabalho excelente».

Para o encontro fora de portas, José Gomes poderá contar com Zainadine e Diogo Mendes, totalmente recuperados das mazelas físicas que os afastaram dos relvados, e também com João Afonso e Edgar Costa, que cumpriram suspensão.

No sentido inverso, saem da lista de opções os castigados Pablo Moreno e Vítor Costa, estando ainda Rafael Brito entregue ao departamento clínico.

O Marítimo, que se encontra na 17.ª e penúltima posição da I Liga, com 13 pontos, a um do Santa Clara, primeira equipa acima da linha de despromoção, visita o Desportivo de Chaves, 10.º classificado com 22, no domingo, às 15:30, para a 19.ª jornada, num jogo com arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).