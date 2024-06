O Marítimo está de luto pela morte de Rui Rodrigues, também conhecido como Juca, antigo treinador da formação insular.

Através do site oficial, o clube informou sobre o falecimento de Juca, que tinha 69 anos. Na nota de pesar, o Marítimo descreve o madeirense como «uma das principais figuras do futebol da região, de todos os tempos».

Como jogador e além do Marítimo, Rui Rodrigues atuou no União da Madeira, Nacional e Académico do Funchal. À parte do futebol, foi praticante e treinador de andebol, tendo conduzido a equipa feminina do Liceu ao segundo lugar do campeonato nacional, em 1974.

Leia a nota de pesar do Marítimo:

Foi com enorme tristeza que o universo verde-rubro, e madeirense em geral, recebeu a notícia da morte de Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues, umas das principais figuras do futebol madeirense de todos os tempos.

Para além das várias funções, clubes, equipas e modalidades que o Professor Juca foi protagonista no desporto madeirense, no Marítimo exerceu várias funções em datas diferentes onde trabalhou com vários presidentes desempenhado trabalhos que levaram o nosso clube a êxitos desportivos.

O Professor Juca foi treinador principal do maior das Ilhas nas épocas 2004/2005 e 2005/2006. De resto a sua primeira atividade no Marítimo é como treinador da formação na longínqua época 1983/1984 e na época 85/86 foi adjunto na equipa principal. Coordenou o Futebol Jovem e por ele passaram imensos treinadores e atletas que aprenderam com a sua pedagogia, incluindo como treinador da equipa B. Foram décadas ao serviço do nosso clube!

O Professor Juca foi um líder carismático, desenvolveu entre todos um enorme espírito de equipa e marcou gerações! É um homem a quem o desporto da Madeira muito deve, e o Marítimo em particular. Com o professor Juca aprendemos muito e jamais o esqueceremos. Obrigado Professor Juca!

O Marítimo na pessoa do Presidente da Direção Carlos André Gomes, em representação de todos os maritimistas, endereça à família do Professor Juca o mais sentido pesar.

Que descanse em paz.