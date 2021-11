O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Tondela (4-2), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Resultado fica ligado à primeira parte] «Em grande parte, a 100 por cento, obviamente. Estamos numa dinâmica negativa, acontecem coisas surreais, e hoje tivemos três penáltis contra num período do jogo. Numa delas tenho dúvidas, mas o árbitro apitou, por isso já está. É surreal. Mas é certo que não entrámos bem. A primeira parte é muito estranha e condicionada pelos três penáltis. Ainda assim, não fomos agressivos, não fizemos bem as coberturas, e eles aproveitaram sobretudo situações de transição. Na primeira parte, Agra e Murillo destroçaram-nos. Na segunda parte fomos superiores, mesmo com um resultado adverso, e os jogadores fizeram o possível para dar outra imagem. Pessoalmente, acho que nunca tinha vivido isto. É uma experiência negativa, mas ainda assim a equipa teve coragem, orgulho e dignidade na segunda parte para representar o clube. E isso ainda nos permitiu sonhar com o empate, que esteve bastante perto.

[Sente que tem condições para continuar?] Essa pergunta já cansa. Não tenho nada a dizer»