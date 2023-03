Ânimos exaltados no Estádio Nacional com muitos adeptos do Marítimo a ficarem na bancada, já depois do final do jogo, a contestar mais um desaire da equipa madeirense, este domingo, diante do Casa Pia (0-2).

Foram muitos os que viajaram da Madeira para Lisboa para apoiar a equipa, e no final não ficaram nada satisfeitos com a exibição da equipa e, sobretudo, com o resultado final que não permitiu ao Marítimo descolar do Paços de Ferreira no fundo da classificação.

Os capitães da equipa, Edgar Costa e Zainadine ainda fizeram uma aproximação à bancada, certamente para apresentar desculpas, mas os adeptos elevaram ainda mais as vozes e os jogadores praticamente não conseguiram falar.

O Marítimo, com o desaire deste domingo, segue em zona de play-off, mas agora com os mesmo pontos do que o Paços de Ferreira que, na véspera, empatou em Arouca, e apenas mais um do que o Santa Clara que perdeu em Vila do Conde (0-2).