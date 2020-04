O futebolista brasileiro do Marítimo, Rodrigo Pinho, afirmou esta quarta-feira que tem mantido a fora com trabalho diário entre uma hora a hora e meia e sublinhou a importância de «manter a forma», defendendo que ainda faltam dez jogos para terminar a época na I Liga, suspensa nesta altura devido à pandemia da covid-19.

«Não sabemos quando o campeonato vai voltar, mas é muito importante manter a forma, cuidar bem da alimentação, porque ainda faltam dez jogos para terminar esta temporada», afirmou o avançado de 28 anos, aos canais do clube.

«Nós sabemos o momento que estamos a viver em todo o mundo. É muito importante estarmos focados no combate a este vírus. Temos de seguir as recomendações nestes momentos, como lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Será assim que iremos vencer esta batalha», afiançou.

O brasileiro diz que tem cumprido a sua parte como cidadão, só saindo de casa para ir ao supermercado ou à farmácia.

Esta quarta-feira, segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 380 mortes, mais 35 que na terça-feira, além de 13 141 casos de infetados, mais 699 face aos números das 24 horas anteriores.