Edgar Costa, capitão do Marítimo, em declarações à Benfica TV, depois da pesada derrota diante do Benfica (1-7), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Tentamos ter a nossa personalidade, mas entrámos já a perder. Foi um resultado pesado, infelizmente para nós. Há que levantar a cabeça, meter este jogo um pedacinho de parte e trabalhar já a semana toda para ganhar o próximo jogo. Quero realçar que demos tudo dentro de campo, infelizmente não ganhamos.

[Como é que a equipa vai reagir a este resultado?]

- A reação vai ser a mesma da semana passada, é levantar a cabeça e trabalhar, não deixar o grupo cair, isso nunca pode acontecer. Queria também agradecer aos adeptos por terem vindo cá apoiar-nos.