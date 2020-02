José Gomes: «A classificação não se altera com sensações»

José Gomes, treinador do Marítimo, depois da derrota diante do Belenenses (0-1), no Estádio Nacional, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[Depois de uma vitória, Marítimo volta a perder pontos]

- A sensação que temos é essa, que perdemos pontos, mas isto é recorrente. É talvez o terceiro jogo que perdemos em que ficamos com esta sensação e a classificação não se altera com sensações. Precisamos de converter as oportunidades em golos para conseguirmos três pontos. Pressionámos alto, não deixámos o Belenenses sair a jogar. Foram sistematicamente jogar para o guarda-redes que depois batia bolas longas. Criámos quatro claras oportunidades de golo, mas não marcámos. Falta-nos eficácia.

[Maior dificuldade fora de casa? O Marítimo só tem duas vitórias]

- Temos de separar as coisas. Não tivemos dificuldades em jogar, tivemos dificuldades em converter as oportunidades em golos. Se calhar temos de criar mais oportunidades.

[Nanu tinha marcado dois golos na ronda anterior, o Marítimo não ficou a perder com o seu recuo?]

- O Nanu é lateral há muitos anos. Tivemos a infelicidade do Bebeto estar lesionado e ele recuou para a posição dele. Deu alguns sinais no início de jogo que estava com o chip de jogar mais à frente, mas isso foi por força das circunstâncias. Numa situação normal teria jogado ali, mas sem Bebeto tivemos de recuar o Nanu.

[O que foi dizer aos adeptos no final do jogo?]

- É importante eles sentirem o nosso sentimento. Admitindo que eles não estavam satisfeitos, achei que os jogadores não estavam a merecer a contestação. Não é aconselhável fazer o que fiz, mas acho que fiz bem em ir falar com eles.