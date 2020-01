José Gomes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após a igualdade a zero frente ao Famalicão:

«Foi um jogo repartido, com o Famalicão a ter mais tempo a controlar o jogo, mas os meus jogadores foram cumpridores naquilo que era o nosso plano de jogo, a parar aquilo que eles fazem neste campeonato. Normalmente nestas situações, o foco vai para aquilo que o Famalicão não fez bem, mas a questão é: porque é que não conseguiu fazer o que costuma fazer.

Todos os maritimistas antes do jogo comprariam o empate, depois do jogo fica o sabor de perda de dois pontos. Jogamos contra uma equipa muito bem organizada e que não está no terceiro lugar por acaso. Defensivamente, fomos cumpridores e conseguimos anular o jogo ofensivo do Famalicão. Foi pena este lance no fim que deu o golo.

[equipa sofria muitos golos no início da época] Se uma equipa estiver sistematicamente a sofrer golos, está mais longe de ganhar. A nossa preocupação foi essa e a equipa defensivamente tem estado bem. O que está a faltar ao Marítimo é controlar o jogo com bola, é assumir o jogo e neste momento não está a conseguir. Acho que vamos conseguir.

[balanço desde que assumiu a equipa] Desde que cá estou, só perdemos o primeiro jogo. Por isso, atendendo ao registo desta época, podemos considerar positivo. A tendência é melhorar e que a equipa suba o nível.»