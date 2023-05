José Gomes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Vizela (1-0), no Estádio dos Barreiros, no jogo de abertura da 33.ª jornada da Liga:

[Sensação de alívio?]

- Sim, mas sabendo que ainda há um play-off para resolver. Uma vitória é sempre motivo de satisfação, mas não temos ainda nada para celebrar. Mas sim, por tudo aquilo que temos feito, jogos de elevadíssima qualidade, em que merecíamos ter terminado com outros resultados, e não devíamos estar a jogar este play-off. Mas vamos ter de o jogar, sabendo que vai ser difícil, seja contra o Farense ou contra o Estrela da Amadora, vai ser difícil.

- Acho que este jogo acaba por nos retribuir, em pequena parte, por muitas injustiças que sofremos. Trabalhámos muito, construímos muito, e depois viemos em muitos jogos com uma mão cheia de nada. Este jogo deu muito trabalho e é, sobretudo, o retribuir de uma melhoria na consistência e na coesão defensiva. Há mais probabilidade de estes momentos acontecerem se não sofrermos golos, portanto, acaba por ser um prémio para essa organização.

- Contra o Rio Ave, não me recordo de um jogo deste campeonato com tanta chegada à baliza. É uma coisa brutal. Merecíamos mais, mas cometemos dois erros… Nesses jogos jogámos o suficiente para vencer. Hoje, fizemos um jogo consistente ao nível defensivo. Foi muito equilibrado, contra uma equipa muito forte, muito organizada. Não é fácil jogar contra o Vizela, quando eles se apresentam assim, porque não dão espaços.

- O Geny [Catamo] e o Félix [Correia] tiveram sempre muita dificuldade para receber entre linhas porque não havia espaço. Eles dificultaram-nos muito, mas mesmo assim, conseguimos espreitar os caminhos para a baliza. Não tanto como nos outros jogos, mas na minha opinião, é um resultado justo, pois acaba por premiar uma equipa que foi consistente a defender e teve sempre a coragem de ir à procura do golo. É verdade que chegou nos últimos segundos, mas foi.