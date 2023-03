José Gomes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«O domínio foi quase absoluto. Fomos muitíssimos melhores na primeira parte. É inglório ter ido para o intervalo a perder. Esta toada manteve-se na segunda parte, com mais transições do Gil Vicente, mas é a beleza do futebol, nem sempre quem é mais forte vence. Fomos mais fortes, mas o Gil Vicente venceu.

Quando acabou o jogo, reuni com os jogadores e ninguém está satisfeito com o resultado. Não podemos deixar que a frustração de ter trabalhado tanto se superiorize. É continuar a trabalhar e alimentar o que fazemos de bom. O próximo adversário é o Benfica, mas é assim o calendário e não podemos fazer nada».