José Gomes, técnico do Marítimo, apelou à concentração dos seus jogadores, antes da visita a Portimão, de forma a «evitarem erros» que prejudiquem ainda mais a equipa que, segundo o treinador, merecia ter mais pontos na classificação.

A equipa madeirense defronta o Portimonense no próximo sábado (15h30), num jogo em que vai procurar deixar o penúltimo lugar da classificação.

«Por aquilo que os meus jogadores têm vindo a fazer, merecíamos ter mais pontos, mas, a este nível e contra adversários com qualidade, os erros significam perda de pontos. Temos de estar concentrados em todos os momentos do jogo, para que as probabilidades desses erros acontecerem sejam menores», referiu José Gomes em conferência de imprensa.

No Estádio Municipal de Portimão é esperada uma enchente de adeptos verde-rubros, que segundo o treinador só deixará uma alternativa à equipa, «mostrar o futebol que tem vindo a fazer de melhor e, mais importante, traduzir em pontos».

«Não adianta estar a jogar bem, nem vitórias morais, o que conta é o que realmente se consegue no campo. E o que temos conseguido está ainda distante daquilo que temos produzido», frisou, enfatizando que a margem de erro é cada vez menor, principalmente, quando se trata de adversários diretos, onde «o jogo vale mais do que três pontos».

Os madeirenses encontram-se a dois pontos do Santa Clara, equipa em zona do play-off de manutenção, situação que, de acordo com o treinador de 52 anos, não gera ansiedade no plantel porque, «infelizmente, é uma posição da qual esta época o Marítimo ainda não saiu».

«Acredito que quando cair outra equipa na posição em que estamos, ou por quando lá passarem outras equipas, porque isto ainda vai dar muita volta, acredito que aí a ansiedade possa ficar instalada», avançou o técnico natural de Matosinhos.

Confrontado sobre se as onze contratações do Portimonense no mercado de janeiro dificultavam de alguma maneira uma análise concreta ao adversário, José Gomes negou, referindo que não acredita que «o muito bem organizado» Paulo Sérgio «queira agora, de repente, mudar completamente a forma de jogar».

«Há jogadores do Portimonense que já vieram com ritmo total de jogo, outros que estão a chegar. A tendência do Portimonense será de melhorar, porque, realmente, estão mais capazes a nível de plantel, porque se equilibraram mais e estão reforçados», afirmou o técnico, que não poderá contar com Rafael Brito, Diogo Mendes e Percy Lisa, todos por lesão, além do castigado Edgar Costa.

Além da expulsão do capitão madeirense por acumulação de amarelos, por protestos diante do Sp. Braga, José Gomes também não deverá estar no banco do Marítimo em Portimão, por ter visto um vermelho direto.

Questionado sobre a arbitragem nos últimos jogos do Marítimo, o técnico frisou que gosta de falar diretamente com os árbitros, apontando «falta de lógica para a distância existente entre jogadores/treinadores e o árbitro».

«Devia ser pública a conversa entre o videoárbitro e o árbitro. Quem não deve, não teme. Não devia ficar por esclarecer o que é que afinal aconteceu naquela jogada. O que disse um e outro. Há semelhança de outras modalidades no mundo», explicou ainda.