José Gomes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sporting (1-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Vitória no regresso de José Gomes ao Estádio do Marítimo]

- É verdade. Fundamentalmente, pelo mérito e coragem que os jogadores demonstraram na interpretação do plano de jogo. Às vezes podemos treinar – e eles treinaram bem –, mas quando chega o momento de colocar em prática, as coisas podiam não funcionar, e o medo, até pela situação que vivemos, podia falar mais alto. Não foi isso que aconteceu e eles mostraram coragem, interpretaram muito bem o plano. Foi muito duro, a nível físico foi um desgaste tremendo, mas o esforço foi plenamente e justamente premiado pela interpretação que fizeram do plano de jogo.

[Marítimo pode repetir atitude frente ao Vizela?]

- Nós, equipa técnica, temos de exigir dos nossos jogadores que este espírito se mantenha para o futuro. Eles fizeram uma coisa muitíssimo boa e mostraram capacidade para fazê-lo. Mas com ela vem também a responsabilidade, porque já demonstraram ser capazes de o fazer e nós vamos cobrar isso. É fundamental levar para o futuro o que foi feito aqui. Esta forma de disputar o jogo, cada lance, cada bola, na situação em que nos encontramos, é fundamental que o façamos. Temos de exigir isso, independentemente do plano de jogo para o adversário que defrontemos.

- Há uma tendência para dizer que o Sporting fez um mau jogo, que o Sporting não conseguiu, e isso não é verdade. O Sporting fez aquilo que normalmente faz nos jogos em que jogo melhor e em que vence. O Sporting não fez mais porque os nossos jogadores não deixaram. Por mérito do Marítimo e não por demérito do Sporting.