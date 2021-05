Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações após o empate contra o Vitória de Guimarães:



«Estou contente, satisfeito. Ontem parecia que já estava feito [permanência, após a derrota do Rio Ave], mas para evitar qualquer dúvida é melhor assim. Como sempre, enfrentámos o jogo com vontade de ganhar. Sabíamos que teríamos pela frente uma equipa com muita qualidade, que está a lutar pela Europa, mas fizemos o nosso jogo. Sinceramente, fiquei muito contente com a capacidade dos jogadores, na calma, na tranquilidade emocional. Fizemos coisas muito interessantes com bola, sobretudo na primeira parte, mas na segunda parte também, salvo os últimos minutos. Sem bola, à semelhança dos últimos jogos, foi uma equipa muito comprometida, muito solidária, percebendo bem as alturas em que tínhamos de pressionar. Acho que o resultado é justo, o jogo foi muito equilibrado, e fico muito contente por garantir a manutenção, que era o nosso objetivo quando cheguei há 11 jogos e a equipa era última na tabela.»

«Agora temos de ter tranquilidade. Acho que estamos de parabéns, e aproveito para dar os parabéns aos jogadores. Dou-lhes os parabéns e um obrigado pelo compromisso e predisposição, desde o primeiro dia até hoje. Obrigado pelo trabalho que fizeram. Ao presidente e à direção, parabéns pela manutenção. E aos adeptos, que sofreram tanto como nós, que tanto nos apoiaram, e que merecem, sem dúvida nenhuma, que esta equipa fique sempre na Liga. Também não me posso esquecer dos funcionários, que nos facilitaram muito no trabalho do dia-a-dia, e em tudo o que precisámos. Agora, temos de continuar focados até ao apito final do último jogo.»



[Vai continuar no Marítimo?]



«Quando terminar o jogo com o Sporting vamos ter tempo para falar com tranquilidade e preparar a próxima época. Até agora ainda não o fizemos porque o foco só podia ser o momento atual. Temos de continuar focados, para dignificar esta instituição, este emblema, e terminar o melhor possível na tabela, tentando fazer o melhor jogo possível no estádio do campeão. Será um jogo atrativo, para desfrutar, no qual termos de ser profissionais e dignificar o clube que representamos. Não nos podemos esquecer de onde viemos, que foi do último lugar. Isto não foi como atirar uma moeda ao ar, custou e muito. Foi o trabalho de todos, e por isso é que estamos de parabéns. Mantendo a humildade, e sabendo de onde viemos, acho que podemos construir algo de muito interessante e bonito, com trabalho, vontade e dedicação.»