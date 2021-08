Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações aos jornalistas nos Barreiros após empatar contra o FC Porto:



«Acho que na primeira parte o FC Porto começou melhor. A nossa intenção era boa, mas faltou ter mais bola para permitir progredir e estar mais no meio campo adversário, defender mais à frente e não tanto atrás. Também nos custou, no corredor central, quando chegava o Otávio e eles eram capazes de superar o primeiro foco de pressão. O Otávio estava a criar muito perigo, interpretando bem os espaços e criando situações perigosas. Nos últimos 12 minutos [da primeira parte] tentámos fechar esses espaços, com o Xadas e o Vidigal a ajudar, ficando mais perto dos médios centrais. Tivemos a sorte, porque foi uma ação bem executada e com uma definição excecional do Xadas, para empatar o resultado, tendo sido inferiores na primeira parte.»

«Na segunda parte, acho que equilibrámos totalmente o jogo, foi um jogo dividido, no qual tivemos um lance em que a bola foi ao poste e que nos podia ter permitido levar os três pontos. Estou contente pelos que jogaram de início e pelos que entraram do banco. Tal como os que ficaram no banco e na bancada, pela energia positiva e vontade de ajudar. Estou muito contente com esta grande família que tenho no balneário. É uma maravilha ser treinador deles.»



[balanço no início do campeonato]

«São três jogos. Gostaria de ter nove pontos, ou pelo menos mais do que quatro, mas se analisarmos os jogos que tivemos, enfrentámos duas das quatro melhores equipas do campeonato. Por isso, acho que devemos estar contentes, sem nos conformarmos, sem baixar os níveis de ambição e a vontade de melhorar e evoluir. Temos de continuar a evoluir, ganhando, empatando ou perdendo. A vontade tem de ser sempre de fazer mais e melhor.»

[Golo trouxe qualidade e criou instabilidade no adversário?] «O golo permitiu-nos ganhar no aspeto emocional, e a partir daí, ganhar estabilidade para o resto do jogo.»