Com as saídas de Nanu, para o FC Porto, e de Getterson, que rumou ao Al-Ain, Lito Vidigal perdeu duas peças fundamentais. Por isso mesmo, o treinador do Marítimo diz que é preciso «reconstruir outra vez» a equipa.

«Da mesma forma que fomos assentando a equipa, chegou o fecho do mercado. Com a saída de dois jogadores, tivemos de ajustar outra vez. A equipa vai estabilizando com o tempo, com jogos, com vitórias, que vão sustentando aquilo que é a nossa ideia», explicou.

Lito considera que tem de «equilibrar a equipa e torná-la competitiva», depois da saída dos jogadores que coincidiu com a derrota caseira com o Portimonense, por 2-1.

«Nós estamos a criar uma identidade, e essa identidade requer tempo, por isso, é voltar a ‘dar as cartas’, trabalhar e jogar. Esperamos vencer e depois do jogo voltamos a reavaliar e ver onde estivemos bem e o que precisamos melhorar», aponta.

O próximo jogo dos madeirenses é diante do Moreirense, a contar para a quinta jornada do campeonato.

«É um adversário difícil, que está também sustentado na I Liga, em que nos últimos anos alcançou classificações seguras», reconheceu o treinador dos verde rubros.

O Marítimo defronta os minhotos este domingo, a partir das 15h00, em Moreira de Cónegos.