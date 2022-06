O Marítimo apresentou esta quarta-feira o jovem médio Rafael Brito como primeiro reforço da equipa de Vasco Seabra. Trata-se de um jovem internacional, com passagem por vários escalões da seleção, que chega por empréstimo do Benfica.

Em declarações às plataformas do clube, o médio manifestou-se seduzido pelo «futebol atrativo» da equipa orientada por Vasco Seabra e revelou que ouviu as recomendações do «amigo» madeirense Henrique Araújo, companheiro no Benfica, antes de optar pela equipa dos Barreiros. «Ele disse-me que vai estar em cima de mim», confessou o médio entre sorrisos.