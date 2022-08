João Afonso estreou-se na lista de convocados do Marítimo, para a receção ao Portimonense, jogo da quarta jornada da Liga, após ter estado afastado das opções de Vasco Seabra por lesão.

O atleta brasileiro integra o lote das sete contratações já oficializadas pelos madeirenses para a edição 2022/23, proveniente do Gil Vicente, onde atuou nas últimas duas temporadas.

Apesar de estar integrado no plantel principal verde-rubro desde a pré-temporada, o médio de 27 anos acabou por falhar as três primeiras rondas do campeonato, devido a lesão.

De saída da lista de opções de Vasco Seabra, em comparação com a partida em Braga (derrota, por 5-0) na última ronda, está o lesionado Vítor Costa e o médio André Teles, este último por opção, tendo a lista ficado reduzida a 20 elementos.

Entregues igualmente ao departamento clínico do clube continuam Rafael Brito e Clésio Baúque «para cumprirem o plano específico de recuperação», de acordo com a nota divulgada no site oficial dos madeirenses.

O Marítimo recebe no sábado, às 15h30, o Portimonense, em partida da quarta jornada da Liga, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Lista de 20 convocados

Guarda-redes: Miguel Silva e Matous Trmal.

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, China e Leo Andrade.

Médios: Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, João Afonso, Bruno Xadas e Lucho Vega.

Avançados: André Vidigal, Pablo Moreno, Chucho Ramírez, António Zarzana e Joel.