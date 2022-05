O Marítimo está a substituir o relvado do Estádios dos Barreiros, cujos problemas crónicos obrigaram os verde-rubros a terem de jogar em casa emprestada durante algumas jornadas nesta temporada.

A obra, que arrancou a 16 de maio, consiste na retirada de 30 centímetros de profundidade do terreno, na colocação de uma nova drenagem e de um equipamento de rega mais moderno que funcionará automaticamente com recurso a um programa «inteligente» que permitirá regar apenas as zonas mais necessitadas num determinado momento.

Em comunicado, o clube insular informou ainda que vai abrir, neste sábado, as portas do recinto para que os adeptos possam observar os trabalhos entre as 14h00 e as 18h00.

O relvado agora retirado do estádio do Marítimo foi instalado no início da época 2016/17 e desde então recebeu críticas de clubes e classificações e pareceres técnicos negativos. Nesta temporada, o terreno de jogo dos maritimistas foi o pior entre os 18 da Liga.