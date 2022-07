As obras de substituição do relvado do Marítimo terminaram esta quarta-feira, dois dias antes do prazo estipulado, adiantou à agência Lusa o presidente do único emblema madeirense a disputar a I Liga.

A obra, que consistiu no afundamento de 30 centímetros no terreno e colocação de uma nova drenagem e equipamento de rega mais moderno, arrancou a 16 de maio, dois dias após a receção ao Portimonense (derrota por 0-1), para a última jornada da Liga e estava prevista terminar a 15 de julho, mas ficou concluída dois dias antes.

«Fazer obras dentro dos prazos e até neste caso antecipando ainda em dois dias revela um grande empenho entre a equipa de construção a quem nós adjudicamos a obra, como também das empresas de transporte e arrelvamento», sublinhou Rui Fontes, relembrando «os graves riscos devido aos problemas de transporte que neste momento são complicados», mas que felizmente foram ultrapassados.

O novo sistema de rega instalado no centro de ação verde rubro é, segundo o dirigente, «do mais moderno que há», permitindo a rega por zonas ou até mesmo apenas num determinado espaço, com recurso a um sistema todo informatizado.

«O escoamento de água também era muito mau. O campo agora tem uma drenagem da água da chuva muito boa, portanto, pode chover com muita intensidade que já não há problema», destacou Rui Fontes, sublinhando que neste momento «o Marítimo tem um relvado que é dos melhores a nível nacional».

O emblema insular teve o seu estádio interditado devido às condições do relvado (instalado no início da época 2016/17) ao fim de duas jornadas disputadas, tendo recebido duas avaliações negativas, nomeadamente de 2,06 - numa escala de zero a cinco -, diante do Sp. Braga (0-2), na ronda inaugural, e de 1,67, na terceira jornada, frente ao FC Porto (1-1).

Além da substituição do tapete estão a ser realizadas algumas alterações nas infraestruturas circundantes que irão se prolongar mesmo após o início da competição para «que seja licenciado».