O Marítimo recebe o Desportivo de Chaves na 2.ª jornada da Liga, em duelo agendado para segunda-feira (15h30). Vasco Seabra quer o fator-casa seja cada vez mais importante para a formação insular.

«É o nosso objetivo, que seja uma época de afirmação do nosso estádio. Queremos que seja um ‘caldeirão’ consistente e que ‘ferva’ com regularidade», começou por dizer.

O técnico falou ainda sobre o processo de substituição de todo o relvado e colocação de uma nova drenagem e equipamento de rega mais moderno no estádio madeirense: «É um processo que leva sempre o seu tempo. Foi um investimento muito grande do clube. É uma vontade muito grande que o relvado esteja o melhor possível. Não o voltámos a pisar após o encontro com o Santa Clara, por isso, acreditamos que já vai ter melhorias. Dentro de pouco tempo será um dos melhores relvados da I Liga».

«O Desp. Chaves é uma equipa com muita qualidade individual. Subiu, inclusivamente, tendo um ‘play-off’ contra uma equipa de primeira divisão, que venceu e, por isso, é uma equipa que está preparadíssima para competir na I Liga», destacou Vasco Seabra.