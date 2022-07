O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, revela que gostava de contar com o avançado benfiquista Rodrigo Pinho, que não entra nas contas do técnico Roger Schmidt para a nova temporada.



Em entrevista concedida à RTP Madeira, o técnico de 38 anos elogiou as capacidades do jogador de 31 anos, que representou os insulares durante quatro temporadas, antes de mudar-se para o Benfica no verão de 2021.

«É um jogador que nós apreciamos, não vou negar. É um jogador de Marítimo, um jogador à Marítimo, um jogador que gosta do clube, que gosta dos adeptos do clube, os nossos sócios e adeptos também gostam muito do Rodrigo e nós, enquanto treinadores, gostamos muito do Rodrigo, um jogador refinado, tecnicamente muito evoluído, com boa capacidade de finalização e que foi muito feliz no Marítimo», afirma o técnico insular.



Questionado em relação à possibilidade de Rodrigo Pinho regressar ao Marítimo neste mercado, Vasco Seabra não fechou a porta mas deixou essa responsabilidade 'mãos' do Benfica.

«Essa é uma pergunta muito difícil para um treinador. Imaginemos que ele é libertado pelo Benfica. Naturalmente que o Marítimo será sempre um clube que ele terá sempre em expetativa e nós, pela qualidade do jogador, teremos também sempre alguma expetativa de podemos ser sensíveis a perceber se há essa possibilidade», afirmou o treinador de 38 anos.