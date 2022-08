O defesa Vítor Costa é a novidade na lista de convocados do Marítimo para a visita ao Sporting de Braga, da terceira ronda da Liga.

O lateral esquerdo brasileiro, que foi peça fundamental de Vasco Seabra, na temporada transata, falhou o arranque da competição devido a lesão, e não esteve presente nas derrotas diante do FC Porto (5-1) e Desportivo de Chaves (1-2).

Fora das opções do técnico de 38 anos, com problemas físicos, estão o médio Rafael Brito e o extremo Clésio Baúque, que se lesionou no último treino do conjunto madeirense antes de viajar para o continente.

O Marítimo visita o Sporting de Braga às 18h00 deste domingo, em partida a contar para terceira jornada do campeonato, com arbitragem a cargo de António Nobre.

Lista de 21 convocados:

Guarda-redes: Miguel Silva e Matous Trmal.

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Victor Costa.

Médios: Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Lucho Vega e André Teles.

Avançados: André Vidigal, Pablo Moreno, Chucho Ramírez, António Zarzana e Joel.