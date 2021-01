Declarações do treinador do Marítimo, Milton Mendes, na conferência de imprensa após a derrota com o Paços de Ferreira (3-0), da 15.ª jornada da Liga:

[Derrota pesada] «No primeiro tempo tivemos excelentes momentos e depois num lance de ressalte de bola eles fizeram o 1-0. Nós continuamos com a nossa forma de jogar, construímos algumas situações mas não concretizámos. No segundo tempo mudámos a estratégia e levamos um golo logo no início, o que nos deixou com algumas dificuldades e desconcentrou a equipa. Sabemos que cometemos alguns erros que temos de corrigir, mas vamos continuar a nossa luta. Quarta-feira já temos mais um jogo e o bom da derrota é que ela não é eterna.

Não esperávamos perder este jogo, muito menos com este resultado, mas sabemos que esta equipa, com os mesmos jogadores, já conseguiu subir muitos lugares na tabela. A nossa equipa esteve sempre muito equilibrada mas o segundo golo é lógico que nos deixou um pouco atordoados.»