O Marítimo anunciou a contratação do guarda-redes brasileiro Marcelo Carné, que aos 32 anos vai ter a primeira experiência fora do país natal.

Produto da formação do Flamengo, Marcelo Carné foi internacional pelas camadas jovens do Brasil, tendo marcado presença no Mundial sub-17 em 2007. Em 2022 representou o CSA, que acabou despromovido ao terceiro escalão do futebol brasileiro.

Marcelo Carné é o segundo reforço de inverno anunciado pelo atual penúltimo classificado da Liga, depois do lateral-direito Paulinho.