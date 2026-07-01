Maxime Dominguez é o primeiro reforço confirmado pelo Marítimo para a temporada 2026/27, anunciou o emblema insular.

O médio suíço vestiu a camisola do Gil Vicente, entre 2023 e 2024, e regressa agora a Portugal e depois de representar o Vasco (Brasil), Toronto FC (Canadá) e KS Cracovia (Polónia).

O Marítimo foi campeão da II Liga e está de volta ao principal escalão do futebol português em 2026/27.