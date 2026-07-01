Marítimo
Há 36 min
OFICIAL: Maxime Dominguez é reforço do Marítimo
Médio suíço regressa a Portugal dois anos depois de ter deixado o Gil Vicente
JR
Médio suíço regressa a Portugal dois anos depois de ter deixado o Gil Vicente
JR
Maxime Dominguez é o primeiro reforço confirmado pelo Marítimo para a temporada 2026/27, anunciou o emblema insular.
O médio suíço vestiu a camisola do Gil Vicente, entre 2023 e 2024, e regressa agora a Portugal e depois de representar o Vasco (Brasil), Toronto FC (Canadá) e KS Cracovia (Polónia).
O Marítimo foi campeão da II Liga e está de volta ao principal escalão do futebol português em 2026/27.
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