O Marítimo informou que chegou a acordo com Zainadine Júnior para a renovação do contrato que liga o defesa-central moçambicano ao emblema madeirense.

Zainadine para a ficar vinculado aos insulares até 2024.

Habitual titular e sub-capitão do Marítimo, Zainadine tem 33 anos e está no clube do Funchal desde 2017. Na primeira época e meia esteve emprestado pelos chineses do Tianjin Teda, mas no verão de 2018 transferiu-se a título definitivo, sendo hoje o sétimo jogador da história do clube com mais minutos cumpridos.