Paulinho, lateral do Marítimo, anunciou esta segunda-feira que a equipa dos Barreiros está preparada para o play-off de manutenção frente ao Estrela da Amadora, realçando que, em caso de sucesso, o triunfo tem de ser muito festejado, «como se fosse uma Liga dos Campeões».

«No fim vamos todos festejar, porque este ano a manutenção tem de ser muito festejada, como se fosse uma Liga dos Campeões tendo em conta a época que o Marítimo teve», destacou o defesa direito, sublinhando que o grupo «quer muito dar esta alegria aos adeptos, porque a época foi muito difícil para todos desde o início».

O lateral, que chegou à Madeira em novembro último, na condição de jogador livre, depois de não ter renovado com o Moreirense, descreve o lugar de play-off como «o mínimo dos mínimos», adiantando que a equipa tem de se «agarrar como se fossem os jogos pela vida».

«Estamos cientes dos jogos que vamos ter. Vão ser 180 minutos com o Estrela [da Amadora], duas finais que vão decidir a nossa vida, mas estamos preparados para disputá-las», sublinhou o jogador de 31 anos, formado no FC Porto e que conta com passagens por Sp. Braga, Desp. Chaves e Gil Vicente.

Apesar da época turbulenta, os verde-rubros, que terminaram na 16.ª posição, com 26 pontos, a pior pontuação de sempre em 42 anos no principal escalão, foram o sexto clube com mais assistências ao longo da época, com uma média de 80 por cento de ocupação das bancadas dos Barreiros.

«Os adeptos têm sido fantásticos. Os jogos em casa sempre com o estádio cheio. Sentimos o carinho deles mesmo que para eles também não tenha sido uma época fácil», adiantou Paulinho, lembrando a «importância da união entre jogadores e adeptos nesta reta final».

O Marítimo vai disputar o último lugar na edição 2023/24 da I Liga com o Estrela da Amadora, numa eliminatória a duas mãos, que arranca já no sábado (20h00), na Reboleira, estando a segunda mão marcada para 11 de junho (20h15), para a Madeira.