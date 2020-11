Pedro Pelágio, jogador do Marítimo, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (1-2), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 8.ª jornada da Liga:

- Não é bem uma sequência de derrotas, ganhámos a semana passada [para a Taça]. Foi mais uma derrota para a Liga, mas tentamos tudo. Marcámos primeiro, sofremos o empate no final da primeira parte e a segunda parte foi 50/50. Eles conseguiram marcar, foram mais felizes. Damos os parabéns ao Benfica, mas não saímos felizes deste jogo, merecíamos mais.

- Trabalhamos sempre para alcançar os três pontos, há momentos do jogo que podem dar para um lado ou para o outro, mas estamos já a pensar no jogo com o Farense para ganhar os três pontos. O campeonato ainda é muito longo, ainda há muitos pontos para ganhar e vamos com certeza melhorar.