Ruben Macedo, jogador do Marítimo, em declarações à Sport TV, depois da derrota consentida diante do Sporting (0-2), nos Barreiros, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Marítimo não criou perigo…]

- Sabíamos que ia ser um jogo complicado, o Sporting está bem, está moralizado e acabámos por sofrer um golo cedo, que condicionou a nossa estratégia para o jogo. O Sporting esteve bem, teve mérito, agora é continuar a trabalhar para conseguir melhores resultados.

- Entramos para todos os jogos com a ambição de ganhar. Entrámos na segunda parte à procura do golo e acabamos por sofrer. Mais uma vez condicionou o nosso jogo.

[Série de quatro derrotas consecutivas]

- Jogámos com o quarto, com o quinto e o primeiro. Sabíamos que ia ser difícil. Entrámos sempre para ganhar, não conseguimos, mas agora começa a segunda parte do campeonato e vamos tentar virar a página.