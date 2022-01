O Marítimo procura conquistar a primeira vitória longe dos Barreiros na era Vasco Seabra diante do Portimonense, adversário da 17.ª jornada da Liga, disse hoje o treinador do conjunto ‘verde rubro’.

«Temos uma vontade muito grande de fazer a primeira vitória fora, sabendo que vamos ter um adversário que está a fazer uma campanha extraordinária, que luta neste momento para ser uma das equipas sensação do campeonato», afirmou Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao embate em Portimão, marcado para domingo.

O treinador de 38 anos já orientou o conjunto madeirense em cinco partidas oficiais, tendo averbado três vitórias [todas em casa], um empate e uma derrota. Agora defronta um adversário que temo mostrado dificuldades em vencer… em casa.

«Independentemente dos resultados que o Portimonense tem tido em casa, sabemos que vamos ter um adversário fortíssimo, bem treinado, com uma equipa de valor e nós temos de estar no nosso melhor para conseguirmos conquistar os três pontos», destacou.

Sobre o surto de covid-19 que afetou a equipa na semana que antecedeu ao encontro com o Vizela [vitória por 2-0], com sete casos confirmados de infeção, o treinador assegurou se ter tratado de uma «situação complicada e dura de gerir», mas superada com «brilhantismo por parte dos atletas».

«A forma como nos reerguemos, conseguimos ir a jogo e disputá-lo da forma como o fizemos deixa-nos naturalmente satisfeitos e com uma vontade muito grande de sermos melhores neste jogo», assegurou Vasco Seabra.

Com Edgar Costa, Diogo Mendes, Beltrame, China, Pelágio, Rúben Macedo, Ricardinho e Rossi recuperados da infeção, Vasco Seabra poderá ainda contar com o regresso de Bruno Xadas, que já treinou sem condicionantes na presente semana.