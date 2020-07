José Gomes, treinador do Marítimo, diz que a receção ao Famalicão pode ser vista como uma «oportunidade», numa temporada em que a formação insular ficou aquém do que se previa no início do ano.

«É uma época que não se pode considerar boa, bem pelo contrário, em termos da diferença entre os pontos que conseguimos, as exibições e o palmarés do Marítimo. Temos esta última oportunidade para mostrar o que de melhor conseguimos fazer. É um jogo de futebol, ninguém pode garantir absolutamente nada, mas é com esse espírito que vamos abordar este jogo», garantiu.

O técnico elogiou ainda o Famalicão, que parte para a última jornada em quinto lugar. «O campeonato que o Famalicão fez não foi fruto do acaso. Tem um excelente plantel, muitíssimo bem orientado e trabalhado pelo João Pedro Sousa. Independentemente de não ir à Europa, o Famalicão está de parabéns. Fez um campeonato extraordinário. Na época passada, jogava noutra divisão e fez jogos brilhantes, com um futebol atrativo e adeptos com entusiasmo», elogiou.

O técnico assumiu ainda, que apesar de ninguém lho ter pedido, a sua visão era acabar o campeonato ainda a lutar por lugares europeus.

«Apesar de não me ter sido exigido isso quando cheguei, eu tinha a esperança de poder estar na luta em que estão o Famalicão e o Rio Ave. Não era um objetivo desmedido, pela distância de pontos e atendendo o calendário, pensei que ainda iríamos a tempo de ajudar a lutar por esses objetivos. Faltou talvez uma pré-época, um trabalho de base. Pelo menos, ficaria mais próxima a capacidade de cada um na interpretação das minhas ideias», comentou.

Marítimo e Famalicão encontram-se este sábado às 19h no estádio dos Barreiros.