Mitchell van der Gaag, treinador do Marítimo, afirmou que o clube vai procurar reforços para todas as posições durante o mercado de verão e assume que a permanência na Liga é o objetivo principal do campeão do segundo escalão.

«Vamos reforçar a equipa, o que é perfeitamente normal, porque muitos jogadores foram embora. Procuramos experiência com jogadores que saibam jogar na Liga, tanto em Portugal, como em outros países», disse, em conferência de imprensa.

Van der Gaag, que representou o Marítimo entre 2001 e 2006 e orientou a equipa entre 2009 e 2010, passou ainda pelo Ajax e Manchester United, enquanto treinador-adjunto de Erik ten Hag. O técnico acrescentou que uma das prioridades para o mercado passa pela contratação de um guarda-redes para colmatar a saída de Samuel Silva, titular na última temporada, que se transferiu para o Maccabi Netanya, de Israel.

Para próxima temporada, recorde-se, o Marítimo já contratou Maxime Dominguez (KS Cracóvia), Maurice Boakye (Hamburgo) e Rafael Fernandes, que chega por empréstimo do Lille.

De acordo com o treinador, Dominguez, que já pertenceu aos quadros do Gil Vicente, «vem trazer qualidade» à equipa, enquanto Rafael Fernandes é uma mais-valia no «aspeto físico».

Quanto ao guardião que chegou da equipa B do Hamburgo, Van der Gaag salienta que é preciso que o jogador se adapte «a uma realidade nova e a uma língua diferente».

O Marítimo inicia a caminhada na Liga para a temporada 2026/27 frente ao Casa Pia, no fim de semana de 8 e 9 de agosto.